Kurban Bayramı tatili başlangıcında Erzurum-Erzincan karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram yolculuğu nedeniyle birçok kentte olduğu gibi Aşkale'de de trafik yoğunluğu oluşturdu.

Erzurum - Erzincan karayolunda bayram yoğunluğu

ERZURUM - 9 günlük Kurban Bayramı tatili başlangıcında Erzurum-Erzincan karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler erken saatlerde yola çıktı. Bayram yolculuğu nedeniyle birçok kentte olduğu gibi Aşkale'de de trafik yoğunluğu oluşturdu. Ülke genelinde 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde memleketlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar il ve ilçe girişlerinde trafik işaretlerinin de etkisiyle uzun kuyruklar oluşturdu.

Sürekli artan trafik nedeniyle araçlar zaman zaman durmak zorunda kaldı

Aşkale ilçe merkezinden geçen ve yaklaşık 3 km mesafelik E-80 karayolunda yoğunluk nedeniyle ilerlemek oldukça zor oldu.