Erzurum Emniyet Müdürü Uyuşturucu ile Mücadelede Destek İstedi

ERZURUM Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Palandöken'in Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde düzenlenen huzur toplantısında, vatandaşlardan uyuşturucuyla mücadelede destek istedi. İçişleri Bakanlığı'nca geliştirilen 'UYUMA' programının telefonlara indirilmesini isteyen Karaburun, "Uyuşturucu ile ilgili bir şüpheli şahıs gördün, bir araç gördün bir şey aklına takıldı. Seni hiçbir şekilde kimse bilmiyor. Bilgilerin gizli, ifadeye de çağırmıyoruz seni. 112'yi aradığın gibi 'seni bir dinleyelim, sonra polise aktaralım' yok. Direkt hemen en yakın narkotik birimine, bize düşüyor ve kayıtlara giriyor" dedi.

Erzurum'da kısa bir süre önce göreve başlayan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul önlerinde yapılan çalışmanın ardından mahallelerde vatandaşlarla huzur toplantısında bir araya geldi. Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde vatandaşların sorunlarını dinleyen Karaburun, okul önlerinde alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Okul önlerinde öğrenciden başka kimseyi istemediklerini belirten Karaburun, okul müdürlerinin ardından mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye karar verdiklerini söyledi.Huzur toplantısında vatandaşları dinleyen Karaburun, uyuşturucuyla mücadeleyi en başa koyduklarını belirterek, "Mahallede de yapacak neyimiz varsa hepsini yapacağız. En başa uyuşturucuyu koyduk. Uyuşturucu dünyanın her yerinde insanlığın sorunu. Bu laneti biz insanlık olarak hayatımızdan çıkartamazsak Allah göstermesin insanlığın sonunu getirecek olan şey, bu uyuşturucu belasıdır. Sizden de burada dua ve destek bekliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen 'UYUMA' uygulamasına dikkat çeken Karaburun, şunları söyledi: "Uyuşturucu ile mücadelede en büyük katkı bize ihbar. Sizden beklediğimiz şey bize ihbar. Telefonların program indirilen yerine 'UYUMA' diye bir program var onu indiriyorsun. Uyuşturucu ile ilgili bir şüpheli şahıs gördün, bir araç gördün bir şey aklına takıldı. Uygulamaya bastığında emniyete gidiyor. Seni hiçbir şekilde kimse bilmiyor. Bilgilerin gizli. İfadeye de çağırmıyoruz seni. Programın adı 'UYUMA' yani uyanık ol. Bu programı indiriyorsun öyle. 112'yi aradığın gibi 'seni bir dinleyelim, sonra polise aktaralım' yok. Direkt hemen en yakın narkotik birimine, bize düşüyor ve kayıtlara giriyor. Bu çok önemli bir şey. Bunu yaygınlaştıracağız Erzurum'da. Bana ne, demeyeceğiz hiçbirimiz. UYUMA uygulamasını telefonlarımıza mutlaka indireceğiz. Bunun dışında da bekçilere, polislere gördüğün şüphelendiğin ne varsa bize ilettiğin anda biz bunun peşini bırakmayacağız. Ben, Emniyet Müdürü olarak bunun sözünü veriyorum" diye konuştu. Toplantı sırasında UYUMA programını indirmek isteyen vatandaşlara polis memurlarının yardımcı olmasını isteyen Karaburun, ihbarlardaki azalmaya dikkat çekti. Geçen yıla göre ihbarlarda yüzde 38 azalma olduğunu ifade eden Karaburun, "Emniyet müdür yardımcımız diyor ki, geçen seneye göre uyuşturucu ihbarlarında yüzde 38 azalma var. Neden vatandaş bildirmiyor? Artık 'polis kendi bulsun' mu diyorsunuz? Şüpheli bir durum varsa lütfen bize bildirin. Ben Emniyet Müdürü olarak söz veriyorum, sizin ihbar ettiğiniz kişinin yakasına yapışmazsam bu da benim boynumun borcudur" dedi.