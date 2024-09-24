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Erzurum'daki Trafik Kazası Sonrası Çift Zonguldak'ta Toprağa Verildi

Erzurum'daki Trafik Kazası Sonrası Çift Zonguldak'ta Toprağa Verildi
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Erzurum'da sulama kanalına düşen otomobilde yaşamını yitiren Mustafa ve Birsen Anataca çiftinin cenazesi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Kazadan kurtulan kızları Dilay Anataca'nın yaşadığı üzücü olayda, birçok kişi taziyelerini sundu.

??????? Erzurum'da sulama kanalına düşen otomobilde ölen çift, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Erzurum-Erzincan kara yolunun D-100 mevkisinde, geçtiğimiz gün, önce bariyere sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp sulama kanalına düşen otomobilde hayatını kaybeden Mustafa (50) ve Birsen Anataca (48) çiftinin cenazeleri, yakınları tarafından Erdemir Hastanesi morgundan alınarak Kavaklık Mahallesi'ndeki cemevine getirildi.

Burada çift için helallik alında, dua edildi. Kazadan yüzerek kurtulan Dilay Anataca ve aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Çiftin cenazesi, kılınan namazın ardından Belen Yeni Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Törene Anataca ailesinin yakınlarının yanı sıra Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Erzurum-Erzincan kara yolunun D-100 mevkisinde, 22 Eylül'de, Mustafa Anataca idaresindeki 67 ADN 523 plakalı otomobil, önce bariyere sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp sulama kanalına düşmüş, kazada, otomobil sürücüsü ve eşi Birsen Anataca olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Sulama kanalından yüzerek kurtulan kızları Dilay Anataca ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ailenin, sulama kanalından yüzerek kurtulan kızlarının üniversite kaydını yaptırmak için Zonguldak'tan Erzurum'a geldiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

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