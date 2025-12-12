Erzurum'daki şehitliklerde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı

Erzurum'da bulunan şehitliklerde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 2025 yılı içinde Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından kent merkezi ile ilçelerdeki şehitliklerde yapım, bakım ve onarım faaliyetleri yürütüldü.

Çalışmaların farklı noktalarda olduğu bildirilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu topraklarda güvenle, huzurla nefes alıyorsak bunu kanlarıyla ve canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimize borçluyuz. 2025 yılı boyunca ilimizdeki şehitliklerde yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla Horasan'dan Köprüköy'e, Kandilli'den Yanıkdere'ye kadar her bir şehidimizin aziz hatırasına yakışır mekanlar yeniden ihya edildi. Her bir mezar taşı, her bir bayrak direği, kahramanlarımızın bu topraklara düşürdüğü kutlu imzaların sessiz nişanesidir. Onların emanetlerine sahip çıkmak, yalnızca bir görev değil boynumuzun ve gönlümüzün borcudur."

Çalışmalar kapsamında Dumlu, Horasan, Horasan Kurt İsmail Paşa, Horasan Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Köprüköy Yapağılı, Kandilli Garnizon, Yanıkdere ve Nenehatun şehitliklerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

Şehitlerin mezar porselen baskıları ve mezar başlarındaki bayrak direklerinin yenilendiği çalışmalarda Asri Mezarlık Polis Şehitliği'nde de mezar ve zemin yapımı tamamlandı.

Açıklamada kent merkezi ve ilçelerdeki şehit mezarları ve şehitliklerin 2026 yılı bakım, onarım ve yapım projelerinin de hazırlandığı bildirildi.