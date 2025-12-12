Haberler

Erzurum'daki şehitliklerde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı

Erzurum'daki şehitliklerde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da bulunan şehitliklerde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Erzurum'da bulunan şehitliklerde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 2025 yılı içinde Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından kent merkezi ile ilçelerdeki şehitliklerde yapım, bakım ve onarım faaliyetleri yürütüldü.

Çalışmaların farklı noktalarda olduğu bildirilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu topraklarda güvenle, huzurla nefes alıyorsak bunu kanlarıyla ve canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimize borçluyuz. 2025 yılı boyunca ilimizdeki şehitliklerde yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla Horasan'dan Köprüköy'e, Kandilli'den Yanıkdere'ye kadar her bir şehidimizin aziz hatırasına yakışır mekanlar yeniden ihya edildi. Her bir mezar taşı, her bir bayrak direği, kahramanlarımızın bu topraklara düşürdüğü kutlu imzaların sessiz nişanesidir. Onların emanetlerine sahip çıkmak, yalnızca bir görev değil boynumuzun ve gönlümüzün borcudur."

Çalışmalar kapsamında Dumlu, Horasan, Horasan Kurt İsmail Paşa, Horasan Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Köprüköy Yapağılı, Kandilli Garnizon, Yanıkdere ve Nenehatun şehitliklerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

Şehitlerin mezar porselen baskıları ve mezar başlarındaki bayrak direklerinin yenilendiği çalışmalarda Asri Mezarlık Polis Şehitliği'nde de mezar ve zemin yapımı tamamlandı.

Açıklamada kent merkezi ve ilçelerdeki şehit mezarları ve şehitliklerin 2026 yılı bakım, onarım ve yapım projelerinin de hazırlandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title