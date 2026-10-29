Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu, sıcaklık 8 derece ölçüldü

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu, sıcaklık 8 derece ölçüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda sabah yoğun sis etkili oldu; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 8 derece ölçüldü. Sis, kayak merkezinin üst pisti ile 3200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında yoğunluk gösterdi.
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Palandöken Dağı'nda sabah yoğun sis görüldü.
Dağdaki sis, kayak merkezinin üst pisti ile 3200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında yoğunluk gösterdi.
Kaynak: AA