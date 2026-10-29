Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu, sıcaklık 8 derece ölçüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu, sıcaklık 8 derece ölçüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda sabah yoğun sis etkili oldu; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 8 derece ölçüldü. Sis, kayak merkezinin üst pisti ile 3200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında yoğunluk gösterdi.

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Palandöken Dağı'nda sabah yoğun sis görüldü.

Dağdaki sis, kayak merkezinin üst pisti ile 3200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında yoğunluk gösterdi.

Kaynak: AA
Tüfekle ateş açtı, husumetlisinden kaçarken bıçakla yaralandı

Biri tüfekle geldi, biri bıçakla! Sonrası çok fena
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var

Seçim bitti, ortalık karıştı! Sokağa inen kalabalığın 2 isteği var
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç

Duş alırken fark etti! Telefondan çıkanlar genç kadını dehşete düşürdü
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar

Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
Heroes yıldızı Hayden Panettiere'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapandı! Polis kaza sonucu öldüğünü açıkladı

Hayden Panettiere'nin ölümünde polisten karar! Dosya kapandı
Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi
Nevzat Aydın'a kan donduran tehdit! Oğlunu öldürmekle tehdit edip para istediler

Nevzat Aydın'a korkunç tehdit! Hemen polise koştu
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu listeye bakmadan trafiğe çıkmayın