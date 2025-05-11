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Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda Mor Ters Laleler Ağaçlandı

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda Mor Ters Laleler Ağaçlandı
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Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Palandöken Dağı, ilkbaharda açan mor ters lalelerle görsel bir şölen sunuyor. 'Ağlayan gelin' olarak bilinen bu endemik çiçekler, dağın eteklerini süslüyor ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı, ilkbaharda açan mor ters lalelerle farklı güzelliğe büründü.

Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ve bölgenin endemik türleri arasında yer alan mor laleler, Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 500 rakımındaki eteklerine renk kattı.

Her yıl ilkbaharın gelişiyle karların erimesinin ardından açan ters laleler, yaklaşık bir ay boyunca dağın eteklerini süslüyor.

Fotoğraf tutkunları da zaman zaman bölgeye gezi düzenleyip mor ters laleleri görüntülüyor.

Kaynak: AA / Yunus Okur - Güncel
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