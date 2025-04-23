Erzurum'daki İHA ve SİHA'lar 5 Yılda 15 Bin Saat Uçtu

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde Erzurum'da 2020'de kurulan filodaki insansız hava araçları, 5 yılda yaklaşık 15 bin saat uçuş gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Havacılık Şubedeki filoda Bayraktar TB2 2 İHA ve 3 SİHA (silahlı insansız hava aracı) bulunuyor.

Polis pilotlarca kullanılan İHA'lar terör olaylarından çeşitli operasyonlara ekiplerin "havadaki gözü" olarak görev yapıyor.

Erzurum Havalimanı'ndaki filodan havalanan yüksek teknolojili İHA ve SİHA'lar, gerektiğinde tüm illere ve Suriye ile Irak sınırlarındaki ekiplere kadar destek veriyor.

Aylık ortalama 300 saat uçuş yapan İHA ve SİHA'lar 5 yılda yaklaşık 15 bin saat uçuş gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, İHA'ların ekiplerin işini kolaylaştırdığını söyledi.

Havacılık şubenin teşkilata 1981'de eklendiğini hatırlatan Yırtar, "Uzun yıllardır helikopter ile hizmet verirken son dönemdeki teknolojik gelişmelerle ülkemizin milli gururu insansız hava araçları teşkilatımıza katıldı." dedi.

"Havadaki kartallarımız"

İHA'ların doğal afetlerde de görev aldığına dikkati çeken Yırtar, özellikle kırsal faaliyetlerde fayda sağladığını anlattı.

Yırtar, şöyle devam etti:

"Havacılık şube ilimizde 2020'de faaliyete geçti ve o günden bugüne (İHA ve SİHA'lar) yaklaşık 15 bin saat havada kalarak teşkilatımıza ve halkımıza hizmet etti. Havadaki kartallarımız, gökyüzünden yerdeki hareketleri ve faaliyetleri takip ediyor. Personelimizi gökyüzünden takip ederek kırsaldaki faaliyetleri izleyip bilgilendirerek çok önemli bir hizmet veriliyor. Kırsaldaki tarama faaliyetleri çok iyi görülüyor, personelimizi onların verdiği bilgilere göre yönlendiriyoruz. Arazi tarama faaliyetleri kolay işler değil, bunların öyle bir donanımları var ki gökyüzünden insanın gözünden kaçabilecek her şeyi fark edebilecek o tür kamera sistemleriyle donatılmış özellikleri var."

Ekiplerin sorumluluk bölgelerini izleyip suçluları aradıklarını ifade eden Yırtar, şunları kaydetti:

"İHA'lar çok önemli hizmetler veriyor, sınır güvenliği anlamında, kırsal alanda ve şehir içi operasyonlarımızda gökyüzünden önümüzü açan, ekiplerimize istihbari anlamda ön bilgiyle çok önemli hizmetler veriyor. Sadece ilimizde değil çevre illerde, güney sınırımızda komuta kontrolleri diğer illerimize aktarılarak hizmet veriyor. Buradan Suriye sınırına Şırnak, Hakkari gibi sınır illerimize, doğuda da Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Van bölgemizde hizmet ediyor, orada teşkilatımızın ihtiyaçlarını ve görevle ilgili sorunlarını çözüyor."