Erzurum'daki Güzellik Merkezinde Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Erzurum'da bir apartmanın 3. katındaki güzellik merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı. Yangının ağda makinesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Erzurum'da, bir apartmandaki güzellik merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.
Terminal Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katında bulunan güzellik merkezinde ağda makinesinden kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı.
Ufak çaplı bir patlamanın ardından dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen Melek Y. sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yangın nedeniyle güzellik merkezinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel