Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 genç ağır yaralı

Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada bir genç ağır yaralandı.

Olimpiyat Millet Bahçesi'nde Hamit Y.G. (21) ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Hamit Y.G, bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hamit Y.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay sonrası şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA