Erzurum'da Yolcu Otobüsünde Afyon Sakızı Bulundu

Erzurum'da bir yolcu otobüsünde yapılan denetimde, şüpheli bir yolcunun midesinde 1 kilo 134 gram Afyon sakızı tespit edildi. Yolcu, doğal yollarla sakızı çıkardı. Ayrıca, Erzurum'da yapılan bir aramada da 856,53 gram esrar ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı.

ERZURUM'da, yolcu otobüsünde şüphe üzerine hastanede röntgeni çekilen yolcunun midesinde Afyon sakızı, tespit edildi. Yolcu, midesindeki 1 kilo 134 gram Afyon sakızını doğal yollarla çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde yaptığı denetimde, durumundan şüphelendiği yolcuyu hastaneye götürdü. Burada rdöntgeni çekilen yolcunun midesinde uyuşturucu tespit edildi. İlaç verilen yolcu, 1 kilo 134 gram Afyon sakızını doğal yollarla çıkardı.

UYUŞTURUCUYA 3 TUTUKLAMA

Bu arada Erzurum'da bir araçta yapılan aramada da bagaj kısmındaki zulada 856,53 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki 3 kişinin üzerinde suç geliri olduğu belirlenen 9 bin 480 liraya el koyuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.