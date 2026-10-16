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Erzurum'da yola dökülen mandalinaları halk otobüsü şoförü ve bazı yolcular topladı

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Erzurum'da kamyonetin kasasından yola dökülen mandalinalar, halk otobüsü şoförü ve bazı yolcular tarafından toplanarak sahibine teslim edildi. Trafik ışıklarında bekleyen mandalina yüklü kamyonet, yeşil ışıkta hareket edince kasalar yola devrildi.

Erzurum'da kamyonetin kasasından yola dökülen mandalinalar, vatandaşlar tarafından toplanarak sahibine teslim edildi.

E-80 Kara Yolu Caddesi'ndeki kavşakta trafik ışıklarında bekleyen mandalina yüklü kamyonet, yeşil ışık yandığında hareket edince meyve kasaları yola devrildi.

Bu sırada durumu fark eden Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün şoförü, aracı durdurarak yolculardan yardım istedi.

Bunun üzerine otobüsteki bazı yolcular ile şoför, araçtan inerek yola dökülen meyveleri toplayıp sahibine teslim etti.

Kaynak: AA
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