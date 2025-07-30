Erzurum'da Yılın Başarılı Gazetecilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

Erzurum'da Yılın Başarılı Gazetecilik Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Erzurum Gazeteciler Cemiyeti, düzenlediği 'Yılın Başarılı Gazetecilik Ödülleri' yarışmasında başarılı gazetecileri ödüllendirdi. Turgay İpek, Salih Tekin ve Oktay Polat ödül alan isimler oldu.

ERZURUM Gazeteciler Cemiyeti'nin (EGC) 'Yılın Başarılı Gazetecilik Ödülleri' yarışması ödülleri sahiplerini buldu. DHA Erzurum Büro Şefi Turgay İpek ile muhabirler Salih Tekin ve Oktay Polat ödüle layık görüldü.

EGC tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecilik Ödülleri' yarışması sonuçlandı. Jüri üyeliğini Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Besim Yıldırım, Prof. Dr. Hakan Temiztürk, eski Erzurum Barosu Başkanı Avukat Faruk Terzioğlu, emekli eğitimci Hayati Kerget, gazeteci Kadir Sabuncuoğlu, Erzurum Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca ve gazeteci-yazar Öztürk Akkök'ün yaptığı yarışmada başarılı gazeteciler belirlendi.

Yarışmada, DHA Erzurum Büro Şefi Turgay İpek fotoğraf dalında 1'inci olurken, muhabirlerden Salih Tekin spor haberciliğinde 1'inci, Oktay Polat ise radyo-televizyon haberciliği branşında 2'nci oldu.

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Bu ödüller sadece başarıyı değil, aynı zamanda gazetecilikte etik duruşu, topluma karşı sorumluluk bilincini ve mesleki emeği takdir etmeyi amaçlıyor. Yarışmamız, Erzurum'dan yükselen güçlü haber sesini daha da görünür kılmak için atılmış önemli bir adımdır. Bu yıl başlattığımız ödül sürecini gelenekselleştirerek Türkiye genelinde örnek bir platforma dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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