Erzurum'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu
Erzurum'da Murat Paşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Rahime Aksakal, evinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Sağlık ekipleri, Aksakal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Erzurum'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Murat Paşa Mahallesi Aydın Sokak'taki 5 katlı binanın 4. katında yalnız yaşayan Rahime Aksakal'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve giden ekipler, Aksakal'ı yatağında hareketsiz buldu.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Aksakal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Aksakal'ın cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.