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Erzurum'da yağmur yüksek kesimlerde kara dönüşürken Palandöken'in zirvesi beyazladı

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Erzurum'da yağmur yüksek kesimlerde kara dönüşürken Palandöken'in zirvesi beyazladı
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Erzurum'da etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini hafif kar yağışına bıraktı. Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi Ejder Tepesi'nde kar etkili oldu; merkez her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı.

Erzurum'da, etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini hafif kar yağışına bıraktı.

Yurdun önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi Ejder Tepesi'nde kar etkili oldu.

Kaynak: AA
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