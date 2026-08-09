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Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Erzurum Üniversite Kavşağı'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hafriyat kamyonunun kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 2'si kamyon 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERZURUM'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 2'si kamyon 10 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Erzurum Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan hafriyat kamyonu kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ve araçlara çarptı. Savaş alanına dönen kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza sebebiyle yaralandığı belirlenen 5 kişiyi olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye sevk edildi. Trafik polislerinin yaptığı incelemede kazaya karışan araçlar çekiciler vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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