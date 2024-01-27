Erzurum'da Yağış Nedeniyle Yolda Kalanlara İçecek İkramı

İÇECEK İKRAMI

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sebebiyle yollarda ulaşım, güçlükle sağlandı. Yolda kalan sürücü ve vatandaşların yardımına Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri yetişti. Akşam saatlerinde araçlarıyla yola çıkan ekipler, Erzurum- Bayburt Kop Dağı, Erzurum- Çat-Bingöl kara yolu Çirişli mevki ve Erzurum-Erzincan kara yolunda mahsur kalanlara bisküvi, su, meyve suyu ve kek ikramında bulundu.