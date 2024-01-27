Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Yağış Nedeniyle Yolda Kalanlara İçecek İkramı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Erzurum'da etkili olan yağış sebebiyle yolda kalan sürücü ve vatandaşlara Türk Kızılay tarafından içecek ikramı yapıldı.

İÇECEK İKRAMI

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sebebiyle yollarda ulaşım, güçlükle sağlandı. Yolda kalan sürücü ve vatandaşların yardımına Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri yetişti. Akşam saatlerinde araçlarıyla yola çıkan ekipler, Erzurum- Bayburt Kop Dağı, Erzurum- Çat-Bingöl kara yolu Çirişli mevki ve Erzurum-Erzincan kara yolunda mahsur kalanlara bisküvi, su, meyve suyu ve kek ikramında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızılay Erzurum Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title