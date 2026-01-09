Haberler

Erzurum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Erzurum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 6 zanlı, düzenlenen operasyonla tutuklandı. Operasyonda 6 kilo 810 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır kapsüller ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Erzurum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve sevk eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bu çerçevede bazı adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo 810 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır 59 kapsül, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 74 bin 400 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var