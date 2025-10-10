Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik dedektör köpeği 'Magnum' ile 5 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Magnum" ile yaptıkları çalışmada 5 kilo 200 gram skunk ele geçirdi.
Operasyonda şüpheliler A.K. (24) ve M.S.E. (24) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel