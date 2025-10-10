Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Magnum" ile yaptıkları çalışmada 5 kilo 200 gram skunk ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler A.K. (24) ve M.S.E. (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.