Erzurum'da Turizm Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

Erzurum'da 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Tarihi Yakutiye Medresesi önünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen programda, Erzurum bar ekibi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri yaptı.

Etkinlikte Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, EİT 2025 Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık konuşma yaparak, turizmin önemini ve kentteki çalışmaları anlattı.

Programın sonunda vatandaşlara, Erzurum'un yöresel lezzetlerinden Erzurum su böreği, lor dolması, kadayıf dolması, ayran aşı ve kavurga ikram edildi.

"Erzurum'un kanatları" isimli söyleşi gerçekleştirildi

Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği tarafından da Erzurum'un ornitoloji turizmi potansiyelini tanıtmak amacıyla "Erzurum'un kanatları" isimli söyleşi gerçekleştirildi.

Yakutiye Medresesi'nde yapılan etkinlikte, Erzurum'daki kuş potansiyelinin turizme nasıl kazandırılacağı ile ilgili sunumlar yapıldı.

Dernek başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, Balıkesir'de bulunan Manyas Kuş Cenneti ile ilgili yapmış olduğu incelemeleri anlatarak, 266 çeşit kuşun gözlemlendiğini ancak Erzurum'da 312 çeşit kuş türünün tespit edildiğini söyledi.

Kızılkaya, "En önemli ve en pahalı turizm çeşitlerinden biri olan ornitolojinin büyük bir çevre bilinci gerekir. Özellikle kuşların göç dönemleri olan ilkbahar ve sonbaharda bu kuş çeşitlerin rahatlıkla gözlenebilir. Bu alanda büyük meraklara sahip kitle var. Ornitoloji turizminin hem Erzurum'da turizm sezonlarına ciddi katkı yapacağını hem de Erzurum'un tanıtımında önemli bir yere sahip olacağını düşünüyoruz." dedi.

Salonda Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından Erzurum'un yaban hayatı ile ilgili fotoğraf sergisi yapıldı.