Traktör Kazasında Genç Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 19 yaşındaki R.G., itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Vücudunda kırıklar bulunan genç, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Yücelik Mahallesi kırsalında R.G. (19), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından kurtarılan R.G'ye, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterde görevli sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkları olan R.G, ambulans helikopterle Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne götürüldü.
R.G, sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.