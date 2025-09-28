Erzurum'da Traktör Devrildi: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Olur ilçesinde devrilen traktörde ağır yaralanan 2 yaşındaki bebek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ş.C'nin (44) kullandığı plakası öğrenilmeyen traktör, Ürünlü Mahallesi kırsalında devrildi.
Kazada sürücünün 2 yaşındaki bebeği Masal Gökçe C. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel