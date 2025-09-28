Haberler

Erzurum'da Traktör Devrildi: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Olur ilçesinde devrilen traktörde ağır yaralanan 2 yaşındaki bebek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Erzurum'un Olur ilçesinde devrilen traktördeki bebek yaşamını yitirdi.

Ş.C'nin (44) kullandığı plakası öğrenilmeyen traktör, Ürünlü Mahallesi kırsalında devrildi.

Kazada sürücünün 2 yaşındaki bebeği Masal Gökçe C. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Talha Koca
