TIR'ı tamir ederken rahatsızlanan şoför, yaşamını yitirdi

ERZURUM'da arıza yapan bims yüklü TIR'ını tamir ederken rahatsızlanan Gürcistan uyruklu şoför Vakhtang Mskhaladze (60), hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Mskhaladze'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Gürcistan uyruklu sürücü Vakhtang Mskhaladze, Pasinler ilçesindeki fabrikadan bims yüklediği UU-522-QU plakalı TIR ile Gürcistan'a gitmek üzere yola çıktı. Hareket ettikten 20 dakika sonra Nenehatun rampaları mevkisinde arıza yapan TIR'ın kupasını açan Vakhtang Mskhaladze, patlayan hortumu değiştirmek üzere söktü. Tamir sırasında rahatsızlanan Mskhaladze, yere yığıldı. Aynı firmada çalışan ve arkasından gelen başka bir TIR şoförünün, Mskhaladze'nin yerde hareketsiz yattığını görüp ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mskhaladze'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk babası olduğu ve kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen Mskhaladze'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mskhaladze'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı