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Erzurum'da "temsili vali" Gazze'deki çocukların özgürlüğünü istedi

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Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi'nin koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Mert Karabulut, İsrail zulmü altındaki Gazze'deki çocukların en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmasını istedi.

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi'nin koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Mert Karabulut, İsrail zulmü altındaki Gazze'deki çocukların en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmasını istedi.

Vali Çiftçi, 23 Nisan kutlamaları kapsamında makam koltuğunu, Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mert Karabulut'a devretti.

Temsili olarak koltuğa oturan Karabulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri saygıyla andı.

Dünyadaki her çocuğun bu bayramı kutlayamadığını belirten Karabulut, "Bu bayramı kutlayamayan arkadaşlarımız Gazze'deki Filistin'deki arkadaşlarımız. Onların da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını istiyorum, bunun için dua ediyorum." dedi.

Karabulut, Erzurum'da yapılmasını istediği şeylere de değinerek, "Belediye Başkanı'ndan talepte bulunmak istiyorum. Konya ve Kayseri'de örnekleri olan yüksek, uzun kaydırakları olan, tırmanma duvarları olan parklardan bir tane de Erzurum'da yapılmasını talep ediyorum. Bu parklardan Erzurum'daki çocukların da yararlanmasını istiyorum. Emniyetten ise dolmuş ve otobüsler hakkında daha fazla denetim yapmasını istiyorum. Okulumuzun spor salonunun çatısı su damlatıyor. Bunun yapılmasını, diğer okullarda da varsa denetim yapılarak giderilmesini istiyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Karabulut, Çiftçi'ye babaannesinin ehramdan yaptığı kravatı, Çiftçi ise Karabulut'a oyun seti hediye etti.

Temsili ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik İlkokul Müdürü Cevat Çakır ile Karabulut'un anne ve babası katıldı.

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Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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