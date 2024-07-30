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Erzurum'da Tarihi Taş Bina Müze Olacak

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Erzurum'da 1860-1870 yıllarında askeri ambar olarak yapılan tarihi taş binanın müze haline getirilmesi için çalışmalara başlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, binanın içerisinde kapalı çarşı, mescit, sosyal alanlar, kafe, restoran ve cep sinemalar bulunacak. Proje ile taş ambarların ihyası ve turizme kazandırılması hedefleniyor.

Erzurum'da 1860-1870 yıllarında "askeri ambar" olarak yaptırılan tarihi taş binanın müze haline getirilmesi için çalışmalara başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Taş Ambarlar Kapalı Çarşı ve Tarih Dioramaları Müze Projesi" 7 bin metrekare kapalı alanı kapsıyor.

Kapalı çarşı alanının da yer aldığı projede, 102 iş yeri bulunacak. Kültür, sanat ve müze alanına sahip proje kapsamında, mescit, sosyal alanlar, kafe, restoran ve cep sinemalar inşa edilecek.

Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen, Fosfor Mustafa Paşa tarafından 1860-1870 yıllarında askeri ambar olarak yaptırılan binanın, Milli Savunma Bakanlığınca erzak deposu olarak kullanıldığını belirtti.

Bakanlıkla yapılan protokol gereği, bu tarihi mekanın Büyükşehir Belediyesine devredildiğini bildiren Sekmen, projeyle, taş ambarların ihyası ve turizme kazandırılmasının amaçlandığını bildirdi.

Projenin kent için önemini vurgulayan Sekmen, "Şehrimizin geleneksel ürün zenginliği, el sanatlarının çeşitliliği, turizm potansiyeli ve geçmişten günümüze şehrimizde yaşanan etkileyici tarihsel olayların anlatılacağı projemiz hayata geçtiğinde söz konusu yer, kent tarihinin buluştuğu en önemli kavşak noktası olacak." ifadesini kullandı.

Sekmen, proje kapsamında sivil inisiyatif kuruluşları ve üniversitelerle de sürekli işbirliği halinde olunacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Söz konusu projeyle tarih yeniden canlanacak. Şehrimizin etkileyici tarihsel olaylarına ve Milli Mücadele konusunda ortaya koyduğu kahramanca mücadeleye konu olmuş ve büyük öneme sahip 6 tarih sahnesi belirlendi. Bu sahnelerin panoramik olarak yansıtılacağı yağlı boya panolarla, tarihi konu ve şahıslara ait tabloların sergileneceği birimler oluşturulacak. Böylece panoramik ve dioramik müzelerdeki sanatsal anlatımla ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk yaptırılarak derin etkiler bırakılması amaçlanmaktadır. İnşallah bu güzel projemizle birlikte medeniyetler kentine farklı bir cazibe de kazandırmış olacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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