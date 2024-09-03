Erzurum'da Tarihi Mecidiye Tabya'sı Görüntülendi

Erzurum'da, Sultan Abdülmecid döneminde 2 bin 42 rakımda yapılan Mecidiye Tabya'sı ihtişamıyla tarihin izlerini taşıyor.

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Mecidiye Tabyası kent merkezine 2 kilometre mesafede, Nenehatun Tarihi Milli Parkı içindeki Topdağı mevkisinde bulunuyor.

Sultan Abdülmecid döneminde 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Erzurum'un düşmemesini sağlayan tabya, dönemin valisi Zarif Mustafa Paşa nezaretinde yaptırıldı.

Kenti doğudaki Deveboynu ve kuzeydeki Gürcü Boğası istikametinden gelen düşman saldırılarından korumak amacıyla 1852 yılında hazırlanan proje ile inşa edilen tabya tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Küfe taşından yaptırılmış ve dışarıdan düz toprakla örtülmüş tabyaya, Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın 9 Kasım 1877 sabahı Firdevsoğlu Kışlası'ndan gelerek savaşı buradan yönettiği belirtiliyor.

Şehrin hakim bir tepesine yapılan, karakol ve kışla olarak da kullanılan Mecidiye Tabyası'nın ön kısmında büyük bir avlu bulunuyor.

Orta kısmı tek, yan kısımları ise iki katlı inşa edilen tabya, içinde koğuş olarak değerlendirilen ayrı ayrı odalar, oturma odaları, yemekhane, kuyular, depolar ve hamam bölümlerinden oluşuyor.

Dron ile görüntülenen tabya, kentin sembol yapıları arasında yer alıyor.