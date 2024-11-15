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Erzurum'da Stratokümülüs Bulutları Görsel Şölen Sunuyor

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde gece saatlerinde beliren stratokümülüs bulutları, sıra dışı şekilleriyle görenleri büyüledi. Bu ilginç doğa olayı yaklaşan soğuk hava ve yağışların habercisi olarak dikkat çekti.

Erzurum'da stratokümülüs bulutları görsel şölen oluşturdu

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde gece saat 01.00 civarında gökyüzünde beliren Stratokümülüs bulutları izleyenleri büyüledi. Gökyüzünü kaplayan bu ilginç bulut oluşumları, sıra dışı şekilleriyle dikkat çekti ve görenlere eşsiz bir görsel şölen sundu.

Yoğun yağmur ve kar taşıma kapasitesiyle bilinen Stratokümülüs bulutları, bölge sakinlerine yaklaşan soğuk hava ve yağışların habercisi oldu.

Meteoroloji uzmanları, bu tür bulutların genellikle kış aylarında ve yağış öncesi atmosferde oluştuğunu belirtirken, bulutların oluşturduğu etkileyici manzaraların doğa fotoğrafçıları ve gökyüzü gözlemcileri tarafından kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

Gecenin sessizliğinde ortaya çıkan bu doğa olayı, bölge sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.

Erzurum'da Stratokümülüs Bulutları Görsel Şölen Sunuyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - Güncel
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