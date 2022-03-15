Erzurum'da sokak hayvanlarının ihtiyaçları her mevsim karşılanacak

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının kışın kar ve dondurucu soğuklardan, yazın da bunaltıcı sıcaklardan etkilenmemesi için çalışma başlattı.

Sokak hayvanları için iki hayvan ambulansı hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, yaptırdığı 60 kedi evini de kentin farklı noktalarına yerleştirecek. Sokak hayvanlarının yem ve mama ihtiyaçlarının da giderileceği çalışma kapsamında, yaralı ve hasta hayvanlar da tedavi edilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediye önünde sokak hayvanlarına yönelik başlattıkları çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, hayvanlarını sadece çetin kışta değil her koşulda korumak için çabaladıklarını söyledi.

Muhtelif yerlere bırakacakları kedi evlerinde, kedilerin ihtiyaçlarının da karşılanacağını ifade eden Sekmen, "İki hayvan ambulansı yaptırdık. Bunlarla çevremizdeki sokak hayvanlarını toplayıp aşılarını, bakım ve tedavilerini yapacağız. Ayrıca 60 kedi evini de içinde mama ve yemlerle kentin çeşitli muhtelif yerline bırakıp günlük ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.

Sekmen, nüfusu 25 bini aşan tüm ilçelerde de aynı hizmetin yapılmasının zorunlu olduğunu ve bu durumun takipçisi olacaklarını belirterek, "Trafik kazası geçiren kedi, köpek gibi sokak hayvanlardan tedavi edebildiklerimizi iyileştireceğiz. Ameliyat edemediklerimizi de üniversitemizin hayvan hastanesinde tedavisini yaptırıyoruz. Üniversitemize bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Sekmen, yakın zamanda evcil, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların da aşılama ve bakımları için mobil hizmet vereceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmalar sonrası Sekmen, Belediyenin Tarımsal Hizmetleri Daire Başkanlığı Veteriner ve Mezbahalar Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitim kursuna katılan gönüllülere, "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" sertifikası verdi.