Palandöken'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi Sakıp Efendi Caddesi ile Sultan Alparslan Caddesi'nin kesiştiği noktada 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen B.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA