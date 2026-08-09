Palandöken'deki Silahlı Kavga Zanlısı Yakalandı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde dün meydana gelen silahlı kavgada B.B.'yi silahla yaralayarak kaçan M.A., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Köprüköy ilçe merkezinde yakalandı. Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından harekete geçen ekipler, zanlıyı kısa sürede gözaltına aldı. M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Yunus Emre Mahallesi Sakıp Efendi Caddesi ile Sultan Alparslan Caddesi'nin kesiştiği noktada dün silahla B.B'yi yaralayarak kaçan M.A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.
M.A. polis ekiplerince Köprüköy ilçe merkezinde yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA