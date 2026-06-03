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Erzurum'da Sıfır Atık Şenliği ile çevre bilinci aşılandı

Erzurum'da Sıfır Atık Şenliği ile çevre bilinci aşılandı
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Erzurum’da Çevre Haftası kapsamında düzenlenen Sıfır Atık Şenliği’nde öğrenciler geri dönüşüm eserlerini sergiledi, atık yağ kampanyasıyla vatandaşlara sıvı yağ hediye edildi.

Erzurum'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla "Sıfır Atık Şenliği" düzenlendi.

Yakutiye Belediyesince tarihi Yakutiye Medresesi önünde gerçekleştirilen şenlikte, öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden tasarladığı eserler sergilendi.

Programda çocuklar, atık malzemelerin yeniden değerlendirilme süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılara çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Şenlik kapsamında düzenlenen Atık Yağ Toplama Kampanyası'nda ise 3 litre atık yağ getiren vatandaşlara 1 litre sıvı yağ hediye edildi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, burada yaptığı konuşmada, çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Sıfır atık anlayışını toplumun her kesimine yaymak için çalıştıklarını ifade eden Uçar, "Çocuklarımızın çevre konusunda bilinçlenmesini çok önemsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle hem eğlendik hem de çevremizi korumanın önemini bir kez daha hatırlattık. Belediye olarak çevre dostu projeler üretmeye ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Uluslararası çevre ağına dahil olan Türkiye'deki 20 belediyeden biri olmamız bu alandaki çalışmalarımızın önemli bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Talha Koca
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