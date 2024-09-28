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Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze'ye Destek Yürüyüşü
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Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerinin 46. haftasını gerçekleştirdi. Yürüyüşte doktorlar, tıp öğrencileri ve sağlık çalışanları Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıdı.

Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 46. haftasında sürdürdü.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Ahmet Yusuf Yılmaz, Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşlerinin 46. haftasında, Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yılmaz, Gazze'de 1 yıla yakın süredir yapılan soykırımın Lübnan'daki sivillerin İsrail tarafından bombalanmasıyla genişlendiğini ifade ederek "Vicdanı hür insanlar dünyanın dört bir tarafında eylemlerini sürdürürken bu terörist sahte devlete dur diyemeyen kukla yönetimler yüzünden yeni katliam alanları açılıyor." dedi.

Tüm devlet kurumlarını, işletme sahiplerini ve halkı aktif boykota ile milli sermayeye destek çıkmaya davet ettiklerini belirten Yılmaz, "Evlatlarımıza yerli malı bilincini kazandırmalı, boykotu nesilden nesle aktarmalıyız. Zulme karşı durmak ve hakkı söylemek bu dünyada evlatlarımıza bırakabileceğimiz şerefli bir mirastır. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlardan olacağız." diye konuştu.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel

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