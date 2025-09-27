Erzurum'da sağlık çalışanları 98 haftadır Gazze için yürüyor

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşlerini 98. haftada da sürdürdü.

Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, bugün yaşadıklarının insani yardımın önüne bile duvar örüldüğünü gösterdiğini, daha önce "Vicdan", "Madleen" ve "Hanzala" gemilerinin engellendiğini, şimdi de Sumud Filosu'na yapılan hain saldırıların, insanlığın vicdanında silinmeyecek bir kara leke olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Çiftçi, saldırılarla Gazze'ye ulaştırılmaya çalışılan unun, ilacın, mamanın hedef alındığını ve dünyanın gözü önünde işlenen bu suçlara sessiz kalmanın, zulme ortak olmak anlamına geldiğine işaret etti.

Gazze, tıpkı kelime anlamı gibi olan dirayetli, güçlü, kuvvetli kadınların, erkeklerin, çocukların, yaşlıların diyarı olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kimi zaman gazeteci kimi zaman ilk yardım görevlisi kimi zaman arama kurtarma görevlisi kimi zaman şehit yakını ve kimi zaman da şehitlerin ta kendileri olan gazeteciler... Kameralarıyla İsrail'e karşı cihat edenler. Onlar, kadrajlarını takım elbiseli ve kibar görünümlü şeytanların boynuzlarına çevirip maskelerini düşüren kahramanlar.

İnsani yardım görevlileri, açlıkla tehdit edilen izzetli halkın sızısını dindirmek için gece gündüz bombardıman altında pes etmeden sıcak yemek hazırlayanlar. Sınırlar açıldığında kapılardan, kapandığında tünellerden yardım sokmaya devam edenler.

Yorgunluğa, açlığa, ilaçsızlığa, bombalamaya hatta ve hatta kaçırılıp işkenceyle şehit edilmeye rağmen nöbet yerini asla ve asla terk etmeyen kahraman sağlık çalışanları. Onlar bu çağın aydınlık yüzleri. Zulüm karşısında gösterdiğiniz sabır, metanet ve direnişinizden dolayı size selam olsun. Şehitlerinizin ruhları şad olsun."