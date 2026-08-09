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Erzurum'da Sağanak ve Zincirleme Kazalar: 8 Yaralı

Erzurum'da Sağanak ve Zincirleme Kazalar: 8 Yaralı
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Erzurum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yollarda su birikintileri oluştu. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 10 araçlık zincirleme kazada 5, Aziziye Köprüsü'nde 5 araçlık kazada 3 kişi yaralandı. Yollar araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Erzurum'da etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araç ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda güvenlik önlemi aldı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda, 2'si hafriyat kamyonu olmak üzere 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Aziziye Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı kazada ise 3 kişi yaralandı.

Kazaların ardından ulaşıma kapanan yollar, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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