Erzurum'da ramazan coşkusu fener alayı ile başladı

Erzurum'da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından ramazan ayını karşılamak amacıyla fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş, dualar ve tekbirler eşliğinde Lala Paşa Camisi'nden başlayarak Çifte Minareli Medrese'ye kadar sürdü. İHH Erzurum Şube Başkanı Ömer Onay, etkinliğin çocukların sevinç ve heyecanını artırmayı hedeflediğini belirtti.

Erzurum'da, on bir ayın sultanı ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.

İhh İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesince, ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve ilk teravih namazının heyecanını paylaşmak amacıyla fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Lala Paşa Camisi önünde dualar eşliğinde başlayan yürüyüş, tekbir ve salavatlarla Çifte Minareli Medrese'nin önüne kadar sürdü.

Erzurum İHH Şube Başkanı Ömer Onay, AA muhabirine, ramazan ayını sevinç ve heyecanla karşıladıklarını, bu nedenle fener alayı düzenlediklerini söyledi.

Yürüyüş ile çocukların sevinç ve heyecanını artırmak istediklerini aktaran Onay, "Ramazan başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtulacağımız güzide bir ay. Mazlum coğrafyalar ve birçok bölgede ciddi sıkıntılarımız var. İşgal altında olan Gazze var. Hem dualarla ona eşlik etmek hem de kardeşlerimizi anmak maksadıyla bugün fener alayı yaptık. İlk kez yaptığımız bu etkinliği Erzurum'da geleneksel hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Program, dua ve çocuklara yapılan ikramların ardından sona erdi.

