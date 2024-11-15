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Erzurum'da Pusula Gazetesi'nin Yeni Hizmet Binası Açıldı

Erzurum'da Pusula Gazetesi'nin Yeni Hizmet Binası Açıldı
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Erzurum'da Pusula Gazetesi'nin yeni hizmet binası açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, yeni binanın basın için önemine vurgu yaptı.

Erzurum'da yayın yapan Pusula Gazetesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, gazetenin havalimanı yolundaki binasının açılış töreninde, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Çiftçi, "Emek, gayret, fedakarlık ve titiz bir çalışma gerektiren gazetecilik mesleği, halkımızın sesi, gören gözü ve kulağı mesafesindedir. Geçmişten bu güne bir çok gazetenin yayımlandığı Erzurum, kendi alanında başarılı gazeteciler yetiştirerek Türk basınına duayen gazeteciler armağan etmiştir." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ise "Yeni haber merkezinin yalnızca bina değil aynı zamanda bölge basınının köklü mirasını geleceğe taşıyan bir eğitim merkezi olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı Ufuk Demir de konuşma yaparak gazete çalışanlarına başarılar diledi.

Gazete Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ise konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, davetliler kurdele kesimi yaparak, gazetenin yeni hizmet binasını dolaştı.

Açılış törenine, kent protokolü, sivil toplum kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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