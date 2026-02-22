Haberler

Erzurum polisi yoğun kar yağışında huzur ve güven için denetimde

Erzurum'da polis ekipleri, yoğun kar yağışı altında asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, denetimlerin sağlıklı ve nezaket kuralları çerçevesinde yapılacağını belirtti.

Erzurum'da polis ekipleri, yoğun kar yağışı altında huzur ve güven ortamını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı altında Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda güvenlik önlemleri alarak oluşturdukları noktada asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, ekiplere öncelikle can güvenliklerini sağlamaları gerektiğini belirterek, denetimlerde vatandaşlarla iletişimlerinin nezaket kuralları çerçevesinde olması talimatını verdi.

Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yapan ekipler, bazı araçlarda da arama yaptı.

Karaburun, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim ve çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Denetimlerde İl Emniyet Müdürü Erkan Kaçar da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Talha Koca
