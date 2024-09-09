Erzurum'da Polis Ekipleri Okul Denetimleri Yaptı

Erzurum'da 112 polis ekibi 557 personel ile yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılı kapsamında okul çevresindeki şüpheli vatandaşları incelerken, narkotik ekipleri de park alanlarındaki şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.

Denetimlerini dron desteği ile yürüten polisler, öğrencilerin okula giriş çıkış saatlerinde de yol güvenliklerini sağladı.

Denetimleri yerinde inceleyen İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Bugün Erzurum genelinde 112 ekip 557 personel ile okul önünde tedbirler aldıklarını anlatan Yırtar, "Ülke genelinde 81 ilde tüm müdürlüklerin çalışmaları devam ediyor. İlimizde de merkez 3 ilçede bulunan 178 okulu, 1'den 4'e kadar risk derecesine göre ayırdık. 15 okula, okul kolluk görevlisi görevlendirdik. Geri kalan 162 okulumuza da 123 güvenli eğitim koordinasyon görevlimiz görev yapıyor. Okul giriş çıkışlarımızda 22 ekibimiz çocuklarımızın güvenliğini sağlıyor." dedi.

Ders zamanı dışarıda olan öğrencileri de tespit ediyorlar

Yunus ve Asayiş ekiplerinin ders zamanında okul çevrelerindeki parklarda, oyun sahlarında bulunan öğrencileri tespit edip okul yönetimlerine bildirdiğine dikkati çeken Yırtar, "Ekiplerimiz ayrıca bölgede şüpheli şahısları da eğitimi tehdit edecek şüpheli şahısları da kontrol ediyor. Narkotik ekiplerimiz okul çevrelerinde madde bağımlısı şahısların bulunmasını engellemek ve yine madde satışına engel olmak üzere faaliyetlerini yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Trafik ekiplerinin de okul çevresindeki yol güvenliği ve öğrenci taşıma araçlarına yönelik denetimlerde bulunduğunu dile getiren Yırtar, "Çocuk Şube Müdürlüğümüz de okul içlerinde ve kantinlerde risk analizi yaparak bizlerle paylaşıyor. O analizlere göre de yeni tedbir almamız gerekiyorsa onları sağlıyoruz." diye konuştu.

Yırtar ayrıca merkez dışındaki 17 dış ilçede bulunan 201 okulda 167 güvenli eğitim koordinasyonu görevlisi olduğunu, 40 ekibin görev aldığını anlattı.