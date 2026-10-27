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Erzurum'da polis, Atatürk Üniversitesi öğrencilerini terör örgütlerine karşı uyardı

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Erzurum'da polis, Atatürk Üniversitesi öğrencilerini terör örgütlerine karşı uyardı
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk Üniversitesi'nde öğrencilere terör örgütlerinin gençleri hedef alma yöntemlerini anlattı. Stant ve sınıflarda riskli durumlara karşı uyarılarda bulunuldu; Emniyet, çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

Erzurum'da polis ekipleri, üniversite öğrencilerini terör örgütleri konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Üniversitesi'nde "Gençlik ve Güvenli Gelecek" ile "El Ele Güvenli Geleceğe" projeleri kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, üniversite kampüsünde kurduğu stantlarda ve sınıflarda gerçekleştirdikleri sunmlarda öğrencilere, terör örgütlerinin gençleri hedef alma yöntemlerini anlattı.

Güvenlik birimlerinin konu hakkında yürüttüğü mücadele çalışmalarını anlatan ekipler, öğrencilere karşılaşabilecekleri riskli durumlarda dikkat etmeleri gereken hususlarda çeşitli uyarılarda bulundu.

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Gençlerimizin bilinçlenmesi, güvenli bir geleceğin inşası için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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