Erzurum'da Piknikte Bulunan Bronz Disk Tarihi Eser Olarak Koruma Altına Alındı

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde piknik yapan bir kişi, bulduğu bronz diski jandarmaya teslim etti. Yapılan inceleme sonucunda, parçanın tarihi eser niteliği taşıdığı ve Bizans dönemine ait olabileceği belirtildi.

Erzurum'da bir kişinin mesire alanında piknik yaparken bulduğu tarihi eser niteliğindeki "bronz disk" koruma altına alındı.

Yakutiye ilçesinin Gökyamaç Mahallesi'ndeki mesire alanında piknik yapan kişi, arazide bulduğu "bronz disk"i İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığınca Erzurum Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde, söz konusu parçanın tarihi eser niteliği taşıdığı ve Bizans dönemine ait olabileceği değerlendirildi.

Bronz disk, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Erzurum Müze Müdürlüğünce korumaya alındı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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