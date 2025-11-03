Erzurum'da Organ Bağışı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla katıldığı etkinlikte, organlarını bağışladığını duyurdu.

Erzurum Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğünce "Bir imza, Bir Hayat, Organlarını Bağışla Hayat Olsun" sloganı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, etkinlikte yaptığı konuşmada, organ bağışı ve nakil sayılarının artırılmasının insanlığın ortak menfaati bakımından önem arz ettiğini söyledi.

Bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi, organ bağışı bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Organ bağışı, insana verilen büyük değerin somut bir göstergesidir. Bir insanın bu dünyadan ayrılırken dahi başkalarına hayat armağan edebilmesi, şüphesiz insanlık adına atılmış en güzel ve en yüce adımlardan biridir. Bu yüksek farkındalıkla hareket eden her bir bağışçı, yalnızca bir bedeni değil, bir ailenin umudunu, bir çocuğun gülüşünü, bir hayatın yeniden filizlenmesini sağlamaktadır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de hekim ve sağlık çalışanlarını tebrik ederek, "Bu program için davet gelince koordinatörlerden bölgedeki bağış durumunun az olduğunu öğrendim. Bu konunun yaygınlaşması için il müftümüzü arayıp cuma hutbelerinde paylaşılmasını ve organ bağışıyla ilgili vatandaşların bilgilendirilmesini istedim. Bu hafta dolayısıyla organlarımı bağışladığımı buradan beyan ediyorum. Organlar toprak olup çürüyeceğine insanlara şifa olsun." ifadelerini kullandı.

Sekmen, Vali Çiftçi'nin 4 yıl önce organ bağışçısı olduğunu ve kendisinin bu konuda geç kaldığını belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz de hem sağlık hem de dini yönden organ bağışı konusunda ortak adımlar atılması gerektiğini anlattı.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı da İslam'a göre insanın çok değerli varlık olduğuna işaret ederek, "Günümüzde bazı hastalıkları tedavi yollarından birisi de organ ve doku naklidir. Yüce dinimiz İslam'a göre insan şerefli varlık olduğu gibi onun bedeni, organları ve varlığı da dokunulmazdır ancak bazı durumlarda maddi karşılık beklemeksizin hastalıkların tedavisinde organ ve doku nakli, Din İşleri Yüksek Kurulu fetvalarına baktığımızda caizdir." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Başhekim İbrahim Hakkı Tör, çok sayıda akademisyen, tıp fakültesi öğrencisi ve sağlıkçıların katıldığı etkinlik, Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş ve akademisyenlerin sunum yapmasıyla sona erdi.