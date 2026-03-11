Haberler

Erzurum'da okullarda ramazan coşkusu devam ediyor

Erzurum'da okullarda ramazan coşkusu devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, tekne orucu tutarak birlikte yemek yedi. Ramazan köşesinde ikramlar sunulurken, ney dinletisi ve gölge oyunları ile ramazanın coşkusu yaşandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir okulda, öğrenciler için ramazan etkinliği düzenlendi.

Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 1. sınıfa giden öğrenciler, tekne orucu tutarak öğle namazının ardından birlikte yemek yedi.

Oluşturulan ramazan köşesinde çocuklara su, hurma, şerbet ve çorba ikram edildi ney dinletisi yapıldı.

Karagöz ve Hacivat ile meddah gösterimleri de sergilenen okulda, öğrenciler ramazanın neşesini gün boyu yaşadı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Kaybettiği maçı son saniyede kazandı! Hareketi inanılmaz

Kaybettiği maçı son saniyede kazandı! Hareketi inanılmaz