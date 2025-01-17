Erzurum'da Öğrencilere Organik Tarım Eğitimi Verildi

Erzurum'daki bazı okullarda öğrencilere yönelik "Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları" eğitimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hınıs Yelpiz Erzurum Merkez Öğretmenevi Ortaokulu ve Çat Cumhuriyet Ortaokulu'nda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde, öğrencilerde "Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları" anlatıldı.

Eğitimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım konusunda üretici ve tüketici bilincini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kenger, şunları kaydetti:

"Bu eğitimlerle gençlerimize, organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının önemini, bu süreçlerin kontrollü, sertifikalı yapıldığını bu tarımsal üretim yöntemleri ile birlikte bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi sırasında çevreyi, hayvanları ve insanları koruyan tekniklerin kullanıldığını, bu sayede hava, toprak ve su kirliliğinin önüne geçilerek insan ve hayvan sağlığının korunduğunu dolayısıyla bir nevi geleceğe yatırım olduğunu anlattık."

Kenger, geçen yıl iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırmak amacıyla 5 ilçede 450 kilogram katı, 100 litre de sıvı gübre ile 750 tuzak ve organik arıcılığı geliştirmek için 11 arıcının 1600'ün üzerinde kolonisini sertifikalandırdıklarını ifade etti.

Projelerle kentte organik ve iyi tarımı uygulamalarını desteklenmeye devam edeceğini aktaran Kenger, üreticilere 120 boş arı kovanı verildiğini de bildirdi.

???????Eğitimlerin sonunda öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye edildi.