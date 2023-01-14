Erzurum'da meydan savaşı gibi kavga: 4 yaralı Güncel Haberler Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Cep telefonlarıyla kayda alınan kavgada, yaralananların yerde yattığı görüldü. Karayazı ilçesi Yiğitoğlu Mahallesi'nde dün öğleden sonra meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, caddede karşılaşınca kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopa ve bıçakla saldırırken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. 2 YARALININ DURUMU AĞIR Güvenlik güçleri müdahale ederek kavgaya sonlandırdı. Kavgada yaralanan 4 kişi, çağırılan ambulansla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. YARALILAR YERDE YARDIM BEKLEDİ Bu arada kavga çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde, bazı yaralıların yerde yattığı görüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Karayazı kavga Güncel Haberler

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