Erzurum'da kuyumcu dükkanından altın çalan şüphelilerden 2'si Alanya'da yakalandı

RAMAZAN Bayramı'nın 3'üncü günü Erzurum'daki kuyumcu dükkanının duvarını delip altın çalan Gürcistan uyruklu 4 şüpheliden 2'si, Alanya'da yakalandı. Çaldıkları 7-8 kilo altını yanlarında götürdükleri değerlendiren Gürcistan'a giden 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yakutiye ilçesi Taşmağazalar semtinde iş yeri bulunan Gürbüz Payveren, Ramazan Bayramı tatilinin ardından dükkanına geldi. Elektronik kepengi açamayan Payveren, çağırdığı ustanın yardımıyla dükkanına girebildi. İş yerinin elektriğinin kesik olduğunu belirleyen Payveren, içerideki altınların çalındığını gördü. Payveren'in ihbarıyla adrese gelen polisin yaptığı incelemede, duvarı delip içeri giren şüphelilerin altınları çaldığını ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazının da götürüldüğünü tespit etti. İlk ifadesinde 23 kilo altınının çalındığını söyleyen Payveren'in dükkanında yapılan incelemede, bu miktarın 7-8 kilo olduğu tespit edildi.

Zaal M. ve Nikolozi G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.