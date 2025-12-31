Haberler

Okul bahçesine giren kurt köpeği öğrencilere saldırdı; 3 yaralı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde okul bahçesine giren kurt köpeği öğrencilere kabusu yaşattı. Sahipli olduğu düşünülen köpeğin saldırdığı 3 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

OKUL BAHÇESİNE GİRDİ, ÖĞRENCİLERE KABUSU YAŞATTI

Olay öğle saatlerinde Palandöken ilçesinde meydana geldi. Sahipli olduğu düşünülen bir kurt köpeği, lisenin giriş kapısının önünde bekleyen öğrencilere saldırdı. Daha sonra okul bahçesine giren köpek, bir öğrenciyi de yaraladı.

3 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Köpek çevredekiler ve öğrenciler tarafından kemer ve tırmıkla uzaklaştırılırken, yaralanan toplam 3 öğrenci ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KÖPEK DE SAHİBİ DE ARANIYOR

Polis ve belediye ekipleri, saldırgan köpeği ve sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
