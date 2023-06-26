Erzurum'da Kurban Bayramı kutlamaları

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Uçar, birlik ve beraberliğin önemini vurgularken, Oral ise bayramların insanlar arasında gönül köprüleri oluşturan kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren müstesna günler olduğunu belirtti.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Uçar, mesajında, birlik ve beraberliğin önemini belirterek, "Başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak üzere, depremzede ailelerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını yürekten tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum." dedi.

Kentteki yardıma muhtaç herkesin yanında olacaklarını belirten Uçar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler dolayısıyla buruk bir bayram yaşanacağını, birlik ve beraberliğin korunduğu sürece tüm zorlukların üstesinden gelineceğini aktardı.

Erzurum Ticaret Borsası

Oral ise bayramların insanlar arasında gönül köprüleri oluşturan kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren müstesna günler olduğunu belirtti.

Bayram günlerinin, birlik ve beraberliğin pekişmesindeki önemini işaret eden Oral, "Dünyanın dört bir yanında sıkıntılar içerisinde olan Müslümanların huzura kavuşmasına ve dünya barışının sağlanmasına vesile olması temenni ediyorum. Böylesi özel gün ve kutlu zaman dilimlerini kendimize fırsat bilerek, aile ve yakınlarımızla hemhal olup, kimsesiz ve yardım muhtaç ailelere sevgi ve merhamet elimizi uzatıp bugünün manevi ortamını onlarla paylaşmalıyız."