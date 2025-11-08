Haberler

Erzurum'da Kız Kaçırma Nedeniyle Silahlı Kavga: İki Yaralı

Güncelleme:
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı. Olayda, iki taraf tabanca ve bıçak kullanarak birbirlerine saldırdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

ERZURUM'da iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı ve bıçaklı kavgada baba Hakan S. (46) ve oğlu İhsan S. (19) yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız kaçırma meselesi nedeniyle iki aile arasında husumet başladı. Hakan S. ve oğlu İhsan S., husumetli oldukları İmdat S. (44) ve oğlu Furkan S. (21) ile mahalledeki bir çay ocağının önünde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki taraf, birbirlerine tabanca ve bıçak çekti. Kavga sırasında Hakan S. ve oğlu İhsan S., vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Kavga sırasında tabancadan çıkan bir mermi ise olay yerinin yaklaşık 100 metre uzağındaki bir evin balkon camına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan İmdat S. ve oğlu Furkan S. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyete götürüldü.

Evinin balkon camına kurşun isabet eden Abdurrahman Erdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evdekiler silah sesleri duymuş, onlar bana telefon açtılar. Hatta dediler 'Bizim evi taramışlar'. O şekilde çok korkmuşlar çocuklar. Allah'tan balkonda kimse olmadığı için kimseye bir şey olmamış, balkonun camını kırmış."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
