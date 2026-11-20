Erzurum'da kazada 5 araçta hasar oluştu, 2 kadın son anda kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurum Terminal Caddesi'nde yağışlı havada pikabı sollayan otomobil park halindeki 2 araca çarparak durdu; 5 araçta hasar oluştu, yaralanan olmadı. Yol kenarındaki 2 kadın otomobilin geldiğini görüp kaldırıma koşarak son anda kurtuldu, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erzurum'da 2 kadının otomobilin çarpmasından son anda kurtulduğu kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Terminal Caddesi'nde yağışlı havada pikabı sollayan otomobil, park halindeki 2 araca çarparak durabildi.
Bu esnada yol kenarında bekleyen 2 kadın, otomobilin geldiğini görünce koşarak kaldırıma çıkıp kazadan son anda kurtuldu.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada yaralanan olmadı ve 5 araçta hasar oluştu.
Görüntülerde, kazayı gören vatandaşların da yardıma geldiği görülüyor.
Kaynak: AA