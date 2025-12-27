Haberler

Erzurum'da karbonmonoksit gazından zehirlenmek üzere olan genci polis ve itfaiye kurtardı

Erzurum'da karbonmonoksit gazından zehirlenmek üzere olan genci polis ve itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da yalnız yaşadığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmek üzere olan genci, polis ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Erzurum'da yalnız yaşadığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmek üzere olan genci, polis ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Palandöken ilçesinde Abdurrahman Gazi Mahallesi Şehit Tuncay Yurdagül Caddesi'nde 5 katlı apartmanın üçüncü katında yalnız yaşayan Aslan B. sobayı yakıp uyudu.

Sobadan sızan yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı kırarak içeriye girdi.

İçeriye giren ekipler, mutfaktaki yoğun duman çıkan sobayı söndürerek dışarı çıkardı.

Ekipler, başka bir odada kanepede uyuya kalan Aslan B'yi uyandırarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen ve yüzünün çeşitli yerlerinde kızarıklıklar oluşan Aslan B, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, evdeki dumanı tahliye etti.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu