Erzurum'da karbonmonoksit gazından zehirlenmek üzere olan genci polis ve itfaiye kurtardı

Erzurum'da yalnız yaşadığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmek üzere olan genci, polis ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Palandöken ilçesinde Abdurrahman Gazi Mahallesi Şehit Tuncay Yurdagül Caddesi'nde 5 katlı apartmanın üçüncü katında yalnız yaşayan Aslan B. sobayı yakıp uyudu.

Sobadan sızan yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı kırarak içeriye girdi.

İçeriye giren ekipler, mutfaktaki yoğun duman çıkan sobayı söndürerek dışarı çıkardı.

Ekipler, başka bir odada kanepede uyuya kalan Aslan B'yi uyandırarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen ve yüzünün çeşitli yerlerinde kızarıklıklar oluşan Aslan B, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, evdeki dumanı tahliye etti.