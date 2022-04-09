Erzurum'da bahar ortasında lapa lapa kar yağdı

ERZURUM (DHA) - Erzurum'da dün gece etkili olan yağmur ve kar yağışının ardından sabah saatlerinde de yoğun sis etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 30 metrenin altına düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.

Baharda karakışı yaşayan Erzurum'a dün gece lapa lapa yağan kar kent merkezini beyaza bürüdü. Havanın sıcak olması nedeniyle ir taraftan da eriyen kar sele neden oldu. Yollar göle dönerken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sabaha karşı duran yağışlar yerini sise bıraktı. Gece en düşük hava sıcaklığının 0 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş uzaklığı yer yer 30 metrenin altına düşerken sürücüler, araçlarıyla sis farlarını yakarak ilerleyebildi. Sis, ağaçlarla kaplı olan Atatürk Üniveristesi kampusunde görsel güzellik oluşturdu.

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